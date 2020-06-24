Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 24.06В России 606 881+7 176В мире 9 263 466+164 825

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Кроме того, Мосгорсуд продлил на аналогичный период срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам - экс-директору "Сибэко" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галине Фрайденберг, президенту Новосибирской региональной федерации самбо, бывшему члену совета директоров "Сибэко" Николаю Степанову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору "РЭС" Сергею Ильичеву.

Абызов был задержан в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество.

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.

Михаил Абызов Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 24 июня

Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей

Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей

Путину предложили уравнять в правах детей погибших сотрудников всех силовых структур

РПЦ опровергла отсутствие патриарха Кирилла на параде Победы

РПЦ опровергла отсутствие патриарха Кирилла на параде Победы

Военные опровергли серьезность инцидента с танком Т-34 на параде в Севастополе

Владимир Уйба выдвинулся кандидатом на выборы главы Коми

В Минздраве России отметили, что заболеваемость COVID-19 в стране идет на убыль

В Минздраве России отметили, что заболеваемость COVID-19 в стране идет на убыль

Парад Победы прошел в Петербурге в присутствии 200 ветеранов

Пандемия коронавируса

В России зафиксированы 7 176 новых случаев COVID-19

В России зафиксированы 7 176 новых случаев COVID-19

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению Бута и Ярошенко в Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');