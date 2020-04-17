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Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

В суде сообщили, что сам обвиняемый и его защита, а также прокурор не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Вершинину предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщил "Интерфаксу" его коллега и защитник Алексей Кирсанов, адвокат частично признал вину и дал следствию полные и развернутые показания "со всеми деталями".

Вершинина задержали 16 апреля. По информации СМИ, юрист стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанном с лидерами организованной преступности.

Расследованием занимается столичный главк Следственного комитета (СК).

Адвокат Вершинин известен по участию в уголовных делах в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, бизнесмена Олега Медведева, которого СМИ называют вором в законе Шишканом, и др.

Александр Вершинин

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