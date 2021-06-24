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Адвокат Абызова Вершинин осужден за обещание посредничества во взятке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы назначил два с половиной года лишения свободы бывшему адвокату Александру Вершинину за обещание посредничества во взяточничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Вершинин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Второй фигурант дела – Алексей Добрынин приговорен к трем годам шести месяцам колонии.

Оба фигуранта до вынесения приговора находились под домашним арестом и были взяты под стражу в зале суда.

Вершинин признан виновным в обещании посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1), Добрынин в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ).

Вершинин был задержан в апреле 2020 года. Изначально ему вменялось покушение на особо крупное мошенничество

Уголовное дело бывшего адвоката, по данным СМИ, связано с вымогательством $300 тыс. у Василия Христофорова, известного как вор в законе Вася Воскрес.

Как отмечал "Интерфаксу" адвокат Вершинина Алексей Кирсанов, "речь идет о частных отношениях частных лиц, которые схематически сводились к следующему: Вершинин взялся передать денежную сумму от одного лица другому, и собственно, лицо, которое передало деньги, посчитало, что Вершинин и тот, кому он эти деньги должен был передать, его обманывают, после чего написало заявление".

При этом, подчеркивал Кирсанов, у Вершинина не было корыстного умысла.

Вершинин известен по участию в уголовных делах в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, бизнесмена Олега Медведева и др.

Александр Вершинин

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