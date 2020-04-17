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Мишустин велел передать регионам коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда для оказания помощи больным коронавирусом. Речь идет о 60 больницах, в которых будет дополнительно развернуто 45 тысяч мест.

"Сегодня мной подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тысяч больничных коек", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Для оснащения и переоснащения больничных коек в этих больницах, напомнил премьер, регионам выделено более 36 млрд рублей. "Прошу руководителей регионов, министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы эти средства максимально быстро дошли до получателей, и проконтролировать их целевое использование", - сказал он.

Мишустин поручил Минздраву вести постоянный мониторинг использования коечного фонда в регионах и еженедельно докладывать о ситуации в правительство.

Глава правительства обратил внимание на современные медицинские комплексы, которые были построены в считанные недели - инфекционная больница в Новой Москве и многофункциональный медицинский центр Минобороны в Нижнем Новгороде. "Я считаю это очень хорошими примерами оперативной и слаженной работы. Нам надо и дальше создавать новые резервы, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что все имеющиеся койко-места и те, которые формируются, должны быть оснащены необходимым оборудованием, а отделения и больницы - ключевыми специалистами.

Михаил Мишустин РФ коронавирус

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