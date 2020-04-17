Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Он потребовал от губернатороа развернуть необходимые мощности для лечения к 28 апреля

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах. Он также потребовал к 28 апреля завершить работы по наращиванию коечного фонда для заболевших COVID-19.

"Мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом", - сказал он потребовал докладов от глав регионов, где складывается наиболее сложная ситуация.

"Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, в регионе складывается сложная эпидемситуация. При этом есть вопросы с организацией медпомощи", - отметил Путин.

Также он отметил, что "опасный очаг эпидемии" появился в Коми.

"Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более, что руководитель региона Владимир Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял ФМБА", - сказал президент и пообещал выслушать доклады и других глав регионов. Глава Минздрава Мурашко напомнил, что борьбу с коронавирусом нужно усилить в Иркутской области, Забайкалье и Удмуртии.

Заслушав Сипягина, Путин призвал губернаторов бороться с эпидемией, несмотря на все "трудности и объективного, и субъективного характера". Сославшись на недавнюю беседу с премьер-министром Михаилом Мишустиным он отметил, что выделенные для регионов деньги доводятся, но не всеми осваиваются в полном объеме.

"Я знаю все трудности, связанные с рынком, оборудованием. ИВЛ нужны для лечения тяжелобольных, кислород подадите хотя бы койкам специализированным! Кислород можно подводить? И можно заниматься подготовкой персонала. Активнее и быстрее просто нужно действовать", - сказал глава государства.

По словам Путина, "пик еще не пройден" и заболеваемость растет не только в Москве, но и во многих других регионах.

"Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий. Береженого бог бережет", - сказал он.

Он потребовал ускорить разворачивание дополнительных койкомест для инфекционных больных в регионах.

"Была поставлена задача дополнительно развернуть в регионах 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. На 3 апреля было готово 30% таких коек. По оперативной информации на вчерашний день - 72%. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена", - сказал он и напомнил, что осталось меньше двух недель.

Он потребовал, чтобы несмотря ни на какие трудности, каждый губернатор на своем месте понимал, что к этому сроку "нужный объем и должного качества работа должна быть исполнена". "Я хочу, чтобы вы все это услышали", - подчеркнул он.

Президент также отметил успешность процесса разработки российской вакцины от коронавируса и напомнил, что этим занимаются семь научных площадок.