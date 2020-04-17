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Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг России рассчитывает за три месяца выпустить необходимое для российской системы здравоохранения количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ведомства заявил, что на данный момент от системы здравоохранения по всем регионам есть заказ на более 5 тысяч единиц аппаратов.

По его словам, ранее в РФ производилось в неделю от 4 до 5 аппаратов ИВЛ, но на этой неделе в министерстве рассчитывают выйти на 200 единиц в неделю. На следующей - 300 шт в неделю и, возможно, даже чуть больше.

Ранее в пятницу на заседании координационного совета по промышленности Мантуров сообщил, что на данный момент российские предприятия производят более 8 млн защитных масок в сутки.

На прошлой неделе Мантуров признал, что в РФ есть дефицит защитных костюмов для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом. Эту проблему Россия будет решать наращиванием производства и закупок за рубежом.

Минпромторг Денис Мантуров

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