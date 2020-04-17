Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 32 млрд руб. на коечный фонд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.

Распоряжение от 17 апреля о выделении средств из резервного фонда кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Деньги предназначены, в частности, на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медучреждений для осуществления деятельности, "направленной на профилактику, диагностику и лечение" коронавируса.

Также средства предназначены для обеспечения системой централизованного снабжения кислородом этого фонда, обеспечения медработников средствами защиты и другие цели.

Кроме того, 17 апреля глава правительства поручил скорректировать распоряжения от 27 и 30 марта. Согласно документу, Минфину в рамках борьбы с коронавирусом поручено выделить из резервного фонда правительства регионам более 3 млрд 340 млн рублей "на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" субъектов РФ. Документ также опубликован на официальном портале правовой информации.