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Православные готовятся отметить Пасху

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Великая Суббота, предваряющая праздник Пасхи, наступила 18 апреля у православных христиан всего мира.

Этот день еще именуется Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. На утренней литургии духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью - уже свершилась.

После литургии в этот день обычно происходит первое освящение пасхального угощения - яиц, куличей и пасх. Однако в нынешнем году из-за карантина во многих регионах России и других странах мира, где есть приходы Русской православной церкви, доступ верующих в храмы запрещен. По этой причине Церковь разрешила благословлять пасхальные яства самостоятельно - через пение тропаря и окропление крещенской водой.

Режим самоизоляции отразился и на церемонии принесения огня, который зажигается накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этот раз делегации православных стран, вопреки многолетней традиции, не будут присутствовать при зажигании огня, а получат его уже в аэропорту Тель-Авива. Кроме того, по прилете в Москву огонь не будут, как прежде, раздавать всем желающим в аэропорту, а сразу повезут в храм Христа Спасителя к началу патриаршего богослужения. Другие храмы и епархии смогут получить частичку огня только после окончания карантина.

В своем пасхальном послании патриарх Кирилл призвал верующих не унывать и не отчаиваться в нынешних обстоятельствах, помня о том, что никакие внешние ограничения не должны отнять у христиан духовную свободу. Предстоятель Церкви также призвал усилить общие молитвы о том, чтобы больные получили исцеление, а здоровые были ограждены от опасной инфекции.

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