Православные празднуют Пасху

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Православные верующие, которых в мире насчитывается около 250 миллионов, отмечают Пасху, самый главный из христианских праздников, день воспоминания о победе Христа над грехом и смертью.

О Пасхе повествует известный эпизод Евангелия, когда Мария Магдалина на третий день после смерти Спасителя вместе с двумя другими женщинами пришла ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело ароматным маслом, и увидела, что камень от пещеры, где покоился Иисус, отвален. Войдя в пещеру, женщины увидели там юношу в белых одеждах, который возвестил им, что Иисус воскрес.

Пасха – переходящий праздник, и его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным.

Главное пасхальное богослужение в России в эту ночь, по традиции, прошло в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

Богослужения этой ночи отличались от традиционных пасхальных служб практически полным отсутствием прихожан: из-за карантинных мер во многих регионах был запрещен доступ верующих в церкви, за исключением самого духовенства и тех, кто помогает в совершении литургии. Таким образом, подавляющее большинство верующих, вопреки традиции, встретили Пасху дома у экрана телевизоров, в семейном кругу.

Празднование Пасхи продолжится сорок дней – до Вознесения Господня, которое в этом году придется на 28 мая.