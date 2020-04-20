СКР проверит убийства узников финских концлагерей в Карелии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Главном управлении СКР начали процессуальную проверку массовых убийств мирного населения в Карелии по расовому признаку в 1941-1945 годах, когда регионом управляла финская администрация. Проверка проводится по статье 357 УК о геноциде.

Следователи изучают расекреченные материалы регионального управления ФСБ об убийстве военнопленных и мирных граждан славянской национальности в концелагерях. Затем они проведут "отдельные проверочные мероприятия" действий финских захватчиков и их пособников и дадут им правовую оценку.

"По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети", - говорится в пресс-релизе СКР.

В СК подчеркнули, что преступления, совершенных по мотивам идей "расового превосходства и человеконенавистничества" не имеют сроков давности и не должны оставаться безнаказанными.