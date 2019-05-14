СКР открыл дело против карателей из Латвии о геноциде в новгородской деревне в годы войны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в 1942-1943 годах в Новгородской области, где воевавшие на стороне фашистской Германии каратели из Латвии убили более 2600 мирных граждан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она рассказала "Интерфаксу", что в мае добровольцы организации "Поисковое движение России" в рамках международного проекта "Без срока давности" нашли в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны - останки 42 мирных граждан, в том числе троих детей и беременной женщины.

По данным следствия, эти люди стали жертвами карательных операций при оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области в 1942 году. Согласно архивным материалам, для массового убийства мирных граждан была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности и СД (нацистская спецслужба - ИФ), сказала Петренко. Среди более чем 2600 убитых были преимущественно русские по национальности, а также евреи и цыгане. В основном это жители Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей.

По ее словам, в 1942-1943 годах члены группы систематически убивали мирных граждан, в том числе женщин, детей и военнопленных, проходивших военную службу в Вооруженных силах СССР. В состав группы входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР, которые не были преданы суду и скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа за "зверские расправы над советскими гражданами", сказала представитель СКР.

Как напомнила Петренко, приговором Нюрнбергского трибунала установлено, что на территории Советского Союза подобные преступления были частью генерального плана "Ост", которым предусматривалось массовое уничтожение славян, евреев, цыган и людей других национальностей.

В рамках расследования уголовного дела будет создан банк данных ДНК для идентификации погибших. СКР обратится в Министерство обороны РФ за помощью в поиске и исследовании останков погибших, сказала Петренко.