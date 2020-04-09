СКР возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время войны

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) расследует дело о геноциде жителей Ростовской области фашистами в период Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) было возбуждено в Главном следственном управлении СКР после процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области.

По данным следствия, в августе 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская Балка Ростовской области не менее 27 тыс. человек, которые впоследствии были расстреляны.

"В период оккупации города Шахты Ростовской области военнослужащие полиции безопасности и СД регулярно производили многочисленные аресты советских граждан, в том числе горняков и членов их семей, которых вывозили в район шахты имени Красина, где осуществляли их массовые расстрелы, а тела сбрасывали в ствол шахты", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, по данным СКР, за время оккупации Шахт было убито не менее 3500 человек из числа мирного населения.

"Из архивных источников следствием также получена информация о том, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области не позднее 14 февраля 1943 года военнослужащие оккупационных войск нацистской Германии, в том числе полиции безопасности и СД, убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров", - говорится в сообщении.