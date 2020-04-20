В Петербурге тела умерших с COVID-19 хоронят в закрытых гробах или кремируют

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Тела умерших с подтвержденным коронавирусом COVID-19 не выдают для прощания родственникам и хоронят в закрытых гробах или кремируют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в понедельник.

"Если родственники хотят закрытый гроб, захоронение производится на новом Колпинском городском кладбище. Если производится кремация, родным выдается урна, которую можно поместить, к примеру, в семейное захоронение, можно даже отвезти в другой регион, если это позволяют местные законы", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в Петербурге от коронавируса скончались восемь человек.