Основная доля очагов коронавируса в России пришлась на медорганизации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России зафиксировано 285 очагов заболевания коронавирусом, среди них есть социальные учреждения, основная доля приходится на медицинские организации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В этих очагах заболевания в общей сложности находятся 4 704 россиян под меднаблюдением и те, у кого подтвержден диагноз COVID-19, сказала Голикова на совещании у президента Владимира Путина по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

По ее словам, основной удельный вес среди очагов приходится на медицинские организации, кроме того, среди очагов есть стационарные организации социального обслуживания и другие.

Вице-премьер добавила, что распространение заболевания в стране в настоящее время носит характер местного. "Наибольшее количество заболевших как раз из-за того, что есть очаги, в Республике Коми, о которой мы неоднократно говорили, Республике Саха (Якутия), Мурманской области", - сказала Голикова.

Как сообщалось, по состоянию на 20 апреля в России выявлен 47 121 случай COVID-19, за последние сутки в стране поставлено 4 268 новых диагнозов.