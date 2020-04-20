По темпам роста случаев COVID-19 регионы отстают от Москвы и Подмосковья на 2-3 недели

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста количества новых случаев заражения COVID-19 в Москве теперь ниже, чем в целом по России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Без Москвы и Московской области - здесь темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12%... В целом другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина в понедельник.

Она добавила, что в Москве суточный темп роста, по последним данным за понедельник, составляет 8,3% (общее число диагнозов - 26 350), а в Подмосковье - 12,4% (общее число - 5 241). Общее число заболевших в остальных регионах страны, за исключением московской агломерации, по словам Голиковой, составляет 15 530 человек.

Голикова добавила, что в 54-х регионах страны темпы роста выше, чем в среднем по РФ. Причем в ряде регионов "рост достаточно существенный". "Обращаю внимание, что это маленькие числа пока для этих регионов, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов и тех, кто отвечает за организацию работы, что темпы развития ситуации - они могут на фоне других оказываться достаточно высокими, поэтому здесь очень важно своевременно реагировать на ситуацию, очень четко выявлять контактные группы и очаговые заболевания", - сказала вице-премьер.

По состоянию на 20 апреля в России 47 121 случай COVID-19, за последние сутки в стране зафиксировано 4 268 новых диагнозов.

По словам Голиковой, в России зафиксировано 285 очагов заболевания, основной удельный вес приходится на медицинские организации, кроме того, среди них есть стационарные организации социального обслуживания. В этих очагах находятся под наблюдением и являются заболевшими 4704 человека.