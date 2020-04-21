Москвичей с признаками ОРВИ обязали самоизолироваться, как при коронавирусе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - С 22 апреля граждане с признаками ОРВИ обязаны будут соблюдать режим полной самоизоляции, как пациенты с подтвержденным коронавирусом, находящиеся на амбулаторном лечении. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Изменения вносятся в указы мэра от 5 марта 2020 года № 12-УМ и от 11 апреля 2020 года № 43-УМ.

Из указа также следует, что лица, проживающие совместно с больными ОРВИ или с имеющими подозрение на коронавирус, могут выйти из дома, чтобы совершить покупки в ближайших магазине или аптеке, погулять с животными (не дальше 100 м от дома) или вынести мусор.

16 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что отличить коронавирус от простой инфекции становится все сложнее. "Поэтому от имени клинического комитета хочу сказать, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус", - заявила Ракова.

Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

29 марта своим указом Собянин расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

11 апреля столичный мэр подписал указ о введении цифровых пропусков для поездок в Москве на личном и общественном транспорте. Их наличие стало обязательным с 15 апреля. С 22 апреля контроль за наличием цифровых пропусков будет автоматический.