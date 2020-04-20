Эксперт предложил создать в РФ систему реабилитации для переболевших COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Главный детский инфекционист Минздрава Юрий Лобзин предложил создать систему реабилитации для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию.

"Мы не знаем, какие будут остаточные явления, не знаем их динамику после перенесенной коронавирусной инфекции. Понятно, что легкие поражаются, и все, перенесшие пневмонию, будут нуждаться в реабилитации. Но уже, по современным данным, не только легкие поражаются - поражается сердце, появились работы о поражении центральной нервной системы", - сказал Лобзин в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина.

В этой связи власти России должны "уже сегодня подумать о перспективах, и в частности, о системе реабилитации перенесших такие болезни", считает инфекционист. "И в первую очередь - у детей", - отметил он.

Он добавил, что программы по реабилитации детей после COVID-19 разработаны в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), который он возглавляет, и через 1-2 недели такие программы будут предложены властям и медицинскому сообществу.