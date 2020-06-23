Каждому третьему переболевшму COVID-19 петербуржцу нужна реабилитация

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге из более чем 14 000 переболевших коронавирусной пневмонией треть нуждается в реабилитации, сообщили в городском комитете здравоохранения. Их продолжает беспокоить кашель, одышка и утомляемость.

Представитель комитета уточнил, что реабилитация в медицинских учреждениях нужна тем, кто перенес инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах, у кого остаются проблемы после выздоровления как по результатам компьютерной томографии, так и по самочувствию.

"У "ковидной" пневмонии есть свои особенности, из-за которых процесс восстановления длится долго, потому что поражается интерстициальная ткань, в легких формируются участки, которые частично или полностью выходят из строя. Поэтому основная задача реабилитации - максимально восстановить дыхательную функцию, все процедуры и занятия направлены на тренировку легких, благодаря которой ускоряется восстановление легочной ткани, минимизируются риски инвалидизации", - разъяснили в комитете.

По словам чиновников, перевести на реабилитацию могут прямо из стационара, больного лечили в острой стадии. Второй путь - направление в стационары на реабилитацию из амбулаторной сети в случае, если пациент проходил лечение на дому или был выписан из стационара на амбулаторное лечение. В этом случае врач районной поликлиники или сам пациент дистанционно отправляет медицинские документы на отборочную комиссию, которая при наличии показаний назначит дату госпитализации.

Амбулаторную реабилитацию в начале июня открыли в Городском консультативно-диагностическом центре № 1, сообщили в комитете.

По состоянию на 23 июня в Петербурге лабораторно подтверждены 22 632 случая заражения коронавирусом, выздоровели 13 868 человек. В статистику не попадают больные с клинической картиной COVID-19, пневмониями, но без подтверждения диагноза тестами. В то же время все пневмонии сейчас рассматриваются как "ковидные".