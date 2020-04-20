Власти насчитали двести участников акции протеста во Владикавказе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в центре Владикавказа в понедельник собрала около 200 человек, сообщает пресс-служба правительства Северной Осетии.

"Сегодня на Площади Штыба (собралось - ИФ) около 200 человек, жителей Северной Осетии, сотрудники МВД потребовали соблюдать режим самоизоляции, была озвучена просьба разойтись. Однако толпа проигнорировала требования правоохранительных органов и направилась к Дому правительства, сметая кордоны полицейских. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вышедший на встречу с участниками акции глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал собравшихся к конструктивному диалогу, было принято решение создать инициативную группу из числа активистов.

"Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь. Для этого работают все профильные ведомства", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на ГТРК "Алания" сообщалось, что жители Северной Осетии в понедельник вышли на несанкционированную акцию протеста перед зданием правительства республики во Владикавказе. С просьбой разойтись к митингующим обратились депутат Государственной Думы РФ Артур Таймазов и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев.

Как пояснил агентству "Интерфакс" информированный источник, активисты протестуют против ограничений, введенных в республике в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против вводимых ограничений.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Владикавказа по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что речь идет именно о Чельдиеве, на момент задержания он находился за пределами Северной Осетии.

По данным министерства здравоохранения Северной Осетии, коронавирус в республике подтвержден у 177 человек, прирост за сутки составил 32 человека. Девять выздоровели, двое скончались. В республиканской клинической больнице 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.