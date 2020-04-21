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Во Владикавказе арестовали призывавшего к акциям оперного певца Чельдиева

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

"Ленинским районным судом Владикавказа удовлетворено ходатайство Следственного управления СК РФ по РСО-Алания об избрании в отношении Чельдиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Чельдиев арестован по части 1 статьи 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти) и по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Владикавказа по статье 207.1 УК РФ. В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что речь идет именно о Чельдиеве, на момент задержания он находился за пределами Северной Осетии.

В понедельник на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция с участием 200 человек, выступивших против режима самоизоляции и игнорировавших требования сотрудников МВД о его соблюдении. Вышедший на встречу с участниками акции глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал собравшихся к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой из числа активистов.

Вышедшие на несанкционированную акцию протестовали против ограничений, введенных в республике в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также против задержания Чельдиева, который ранее также выступал против этих ограничительных мер. Чельдиев сомневался в официальной версии происходящего и утверждал, что коронавируса не существует. В своем Telegram-канале и на канале в Youtube певец призывал к организованным протестам в Северной Осетии и в других регионах.

По данным министерства здравоохранения Северной Осетии на утро 21 апреля, коронавирус подтвержден у 211 человек в республике, прирост за сутки составил 34 человека, 18 выздоровели, двое скончались. В республиканской клинической больнице 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Северная Осетия Владикавказ Вадим Чельдиев

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