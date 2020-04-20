Жители Владикавказа устроили протесты против самоизоляции
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В центре Владикавказа, у здания правительства Северной Осетии люди устроили несанкционированную акцию, сообщает ГТРК "Алания". Они выступили против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, уточнил источник "Интерфакса".
Протестующие находятся на площади Свободы, вокруг много полицейских и бойцов Росгвардии. К собравшимся вышел глава республики Вячеслав Битаров.
Митингующим предложили составить инициативную группу для продолжения переговоров в Доме правительства. Битаров с площади ушел, сообщает телекомпания. Поговорить с людьми также вышел депутат Госдумы Артур Таймазов.
"Протестующие выступают против, по их мнению, жестких ограничительных мер в республике и задержания оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против вводимых ограничений", - сказал информированный источник "Интерфакса".
Официального подтверждения этой информации у агентства нет.
Ранее сообщалось, что в отношении Чельдиева былло возбуждено уголовное дело о распространении фейков, угрожающих безопасности людей (ст. 207.1 УК). По версии следствия, 6 апреля он выложил в соцсети две видеозаписи о надуманности мер по борьбе с коронавирусом в республике. Проверка выяснила, что утверждения подозреваемого не соответствуют действительности. Информированный источник уточнил агентству, что речь идет именно о Чельдиеве, на момент задержания он находился за пределами Северной Осетии.
На 20 апреля, по данным Минздрава Северной Осетии, в республике число случаев заражения коронавирусом составляло 177, умерли двое заболевших.
Интересно, интересно!— Аlikhan (@LOGINGAVTO) April 20, 2020
Владикавказ, Северная-Осетия.
Главу региона освистали: "В отставку!".
Глава Осетии Битаров: "Эту болезнь не я придумал, и лечение одно - сидеть дома. Во многих странах так сделали". Один из участников акции ответил: "Во многих странах деньги людям дают"... pic.twitter.com/D9CnSmzR2Y
#владикавказ Местный ОМОН и росгвардия отступили pic.twitter.com/ytqcaEzZzv— Taimuraz Alborov (@talborov) April 20, 2020