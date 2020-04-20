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В Боткинской больнице Петербурга оказался 131 медик с коронавирусом

В Боткинской больнице Петербурга оказался 131 медик с коронавирусом
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Боткинской инфекционной больнице Петербурга находится 131 медработник с подтвержденным коронавирусом, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил главный врач учреждения Денис Гусев.

"Мы столкнулись с тем, что медиков стало заболевать все больше и больше. Через нашу больницу уже прошло 140 медицинских работников из различных стационаров и поликлинической сети. Девять пациентов на сегодняшний день выписано, 131 медицинский работник еще находится в больнице. К сожалению, трое из них достаточно тяжелые (в тяжелом состоянии - ИФ), находятся в реанимации, на аппарате ИВЛ", - уточнил Гусев в эфире телеканала "78" в понедельник.

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"Как правило, были случаи завоза, заноса инфекции в общесоматические стационары, не инфекционные. Как раз инфекционные стационары с 22 января уже работают по этой проблеме, сотрудники умеют пользоваться индивидуальной защитой, мы каждую неделю всех тестируем", - добавил он.

Как сообщалось, 3 апреля врачи Покровской больницы, принимавшей больных с пневмонией, пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. В тот же день городские власти пояснили, что работающим с пневмонией не нужны противочумные костюмы, а масками и перчатками персонал обеспечен.

7 апреля в Покровской больнице подтвердилось шесть случаев COVID-19, учреждению выдали 1 тыс. противочумных костюмов. Три отделения больницы закрылись на карантин.

15 апреля Покровская больница прекратила прием новых пациентов из-за нехватки коек.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Петербург коронавирус

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