В Боткинской больнице Петербурга оказался 131 медик с коронавирусом

Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Боткинской инфекционной больнице Петербурга находится 131 медработник с подтвержденным коронавирусом, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил главный врач учреждения Денис Гусев.

"Мы столкнулись с тем, что медиков стало заболевать все больше и больше. Через нашу больницу уже прошло 140 медицинских работников из различных стационаров и поликлинической сети. Девять пациентов на сегодняшний день выписано, 131 медицинский работник еще находится в больнице. К сожалению, трое из них достаточно тяжелые (в тяжелом состоянии - ИФ), находятся в реанимации, на аппарате ИВЛ", - уточнил Гусев в эфире телеканала "78" в понедельник.

"Как правило, были случаи завоза, заноса инфекции в общесоматические стационары, не инфекционные. Как раз инфекционные стационары с 22 января уже работают по этой проблеме, сотрудники умеют пользоваться индивидуальной защитой, мы каждую неделю всех тестируем", - добавил он.

Как сообщалось, 3 апреля врачи Покровской больницы, принимавшей больных с пневмонией, пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. В тот же день городские власти пояснили, что работающим с пневмонией не нужны противочумные костюмы, а масками и перчатками персонал обеспечен.

7 апреля в Покровской больнице подтвердилось шесть случаев COVID-19, учреждению выдали 1 тыс. противочумных костюмов. Три отделения больницы закрылись на карантин.

15 апреля Покровская больница прекратила прием новых пациентов из-за нехватки коек.