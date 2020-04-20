Главврач петербургской больницы спрогнозировал спад COVID-19 в РФ не раньше июля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России начнет спадать не раньше июля, считает главный врач Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга Денис Гусев.

"Я думаю, месяца три (продлится эпидемический подъем - ИФ). Апрель у нас еще не закончился, май, июнь. Надеюсь, что в июле будет уже снижение заболеваемости. Три месяца (самоизоляции) точно", - отметил Гусев в эфире телеканала "78" в понедельник.

Он отметил, что Боткинская больница перестала делить пациентов на "коронавирусных" и "не коронавирусных".

"Сейчас мы не разделяем. Более того, даже пациенты, которые поступают на нашу старую площадку на Миргородской с кишечной инфекцией - и там есть коронавирус. С ангинами поступают - и там есть коронавирус. Поэтому мы для себя уже определились, что любой пациент с симптоматикой того или иного инфекционного заболевания должен априори рассматриваться как возможный пациент с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Гусев.