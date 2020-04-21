Минскомсвязь оценило потери медиасферы по итогам года в 100 млрд рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минскомсвязь оценивает потери медиа и печатной отраслей по итогам 2020 года суммарно в 100 млрд рублей, заявил замглавы ведомства Алексей Волин.

"Потери отрасли оцениваются около 100 млрд рублей, поэтому министерство обратилось в правительство с просьбой отнести медиасферу также к числу наиболее пострадавших отраслей экономики", - сказал замглавы ведомства Алексей Волин на онлайн пресс-конференции "Интерфакса" во вторник.

По словам Волина, в настоящее время в экономике медиа наблюдается "парадоксальное явление", которое можно охарактеризовать как "ножницы".

"Эти "ножницы" заключаются в том, что количество пользователей у СМИ заметно возрастает, а доходы СМИ резко сокращаются. По цифрам мы видим очень серьезное падение рекламных бюджетов, которые отзываются как в федеральных СМИ, особенно в региональных", - сказал замглавы Минкомсвязи.

Так, уточнил Волин, по тем прогнозам, которые сейчас есть, Минкомсвязь ожидает, что по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25-30%, то есть от 40 до 50 млрд рублей.

"Мы видим крайне драматическую ситуацию с радио: радийные рекламные бюджеты могут сократиться больше, чем на половину. Ожидаемое падение в рекламной отрасли может составить 8 млрд рублей, причем при общем рынке в 14-15 млрд", - сказал он.

При этом, по его словам, реклама на местном радио уже упала на 80-90%.

По печатным СМИ, уточнил Волин, ситуация более комплексная, так как доходами является реклама, как в бумажных версиях, так и на сайтах, а также подписка и доходы от розничных продаж.

По рекламе на бумаге ожидается падение примерно на половину, то есть на 7 млрд рублей; по рекламе на сайтах бумажных СМИ - около 3-4 млрд, то есть где-то треть или четверть от тех объемов, которые есть сейчас. По рознице потери могут составить примерно 10 млрд рублей, то есть четверть того, что СМИ имеют сегодня, сказал Волин.

"И совершенно понятно, что происходит естественная год от года тенденция, которая заключается в том, что уменьшается доля бумажной подписки, потому что все больше и больше читателей уходят в интернет. Здесь потери могут составить примерно 4 млрд рублей", - сказал Волин.

Кроме того, 10 млрд рублей не досчитается книжная отрасль и примерно столько же - сервисы, связанные с платным телевидением.

"Прежде всего из-за того, что люди сегодня получили большое количество бесплатных пакетов, которые были для них сделаны в качестве компенсации за вынужденное нахождение дома. Но от бесплатного к платному люди переходят крайне тяжело", - констатировал замглавы Минкомсвязи.