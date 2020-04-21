В "Яндексе" признали, что россиянам все сложнее сидеть на самоизоляции

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Соблюдение введенного режима самоизоляции в регионах дается жителям России все сложнее, считает руководитель проектов "Яндекса" по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова.

"Людям со временем становится все сложнее и сложнее соблюдать меры самоизоляции. Если первая неделя воспринималась, судя по графикам, россиянами, скорее, как неожиданный отпуск, и у людей хватало финансовых и психологических возможностей сидеть на карантине в течение первой недели, то потом большинству людей показалось, что можно менее ответственно относиться к режиму самоизоляции в разных городах, и мы увидели, как все больше и больше людей выходило на улицу", - сказала Самсонова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, специалисты компании обращают внимание на то, как устроена жизнь городов, какие города находятся в топе по рейтингу самоизоляции, получают высокие оценки, а также на динамику внутри самого города. "Мы смотрим также на то, насколько большие усилия пришлось городу предпринять на то, чтобы улучшить свою оценку по самоизоляции", - заявила представитель компании.

Она отметила, что согласно колонке прироста, которая фиксирует прирост балла уровня самоизоляции по сравнению с обычным днем, до коронавируса, самое большое усилие предприняла Москва. "Они приросли по баллу самоизоляции на +2,9 балла", - сказала Самсонова.

Следом в рейтинге приростов идут Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург.

"При этом среди городов-миллионеров, у которых может быть относительно высокая оценка, Челябинск, Новосибирск и Самара относительно самих себя улучшились недостаточно хорошо", - сообщила представитель компании.

"В целом мы видим, что ни у одного города-миллионера в России, если посмотреть на балл самоизоляции за 20 апреля, нет оценки выше 4,0 балла. В этом смысле мы видим, что был период, который был в начале апреля, в 1-10 числах, когда все города довольно существенно улучшились (соблюдали режим - ИФ), но сейчас мы не видим позитивной динамики", - добавила Самсонова.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.