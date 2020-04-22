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ЦБ 20 апреля продал валюту на 16,8 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сообщиил, что 20 апреля продал на внутреннем рынке валюту на 16,8 млрд рублей. Днем ранее объем таких продаж составил 14,8 млрд рублей.

Экономический кризис

ЦБ проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России с 10 марта осуществлял упреждающие операции.

19 марта ЦБ объявил о начале продажи валюты на рынке в рамках сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка. Эту валюту регулятор получил из ФНБ. В рамках нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Банк России ФНБ Сбербанк

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