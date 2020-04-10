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"Известия" узнали о продаже ЦБ правительству доли в Сбербанке за 2,14 трлн руб.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 9 апреля продал правительству долю в Сбербанке за 2,14 трлн рублей, сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

Правительство ранее анонсировало покупку 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния.

Изначально предполагалось, что продажа будет проведена на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Минфин планировал, что у ЦБ сформируется прибыль более 2,5 трлн рублей. Предполагалось, что 700 млрд рублей от продажи останется в распоряжении Банка России, остальные средства будут перечислены в бюджет.

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После начала волатильности на мировых финансовых рынках итоговая версия закона была существенно доработана. Выставление обязательной оферты миноритариям заменили акционерным соглашением, так как собственником пакета и в том, и в другом случае является государство. Цену выкупа акций правительством предполагалось установить по котировкам за последний месяц до сделки, а не за шесть месяцев, как планировалось изначально. Из законопроекта исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству пакета акций Сбербанка. Кроме того, ЦБ вместо 700 млрд рублей получит от продажи Сбербанка 300 млрд рублей, плюс в схеме появляется своего рода "переменный платеж" в размере 200 млрд рублей, компенсирующий убытки ЦБ по итогам продажи санируемых банков.

Вырученные от сделки средства планировалось, в частности, направить на финансирование социальных обязательств государства в рамках исполнения январского послания президента.

В марте Минфин конвертировал валюту из Фонда национального благосостояния на 1,5 трлн рублей в рамках сделки по покупке акций Сбербанка.

ЦБ РФ Сбербанк

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