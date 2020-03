ЦБ запланировал закрыть сделку по продаже Сбербанка в начале апреля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в начале апреля завершит конвертацию валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рубли в рамках сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка у регулятора, соответственно тогда же сделка будет закрыта. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Закончится конвертация. Есть два процесса. Один процесс - это покупка рублей Фондом национального благосостояния у Центрального банка, и этот процесс идет ежедневно, и мы в ближайшее время закончим. Наверно, где-то в начале апреля мы это закончим, и состоится сделка", - сказал Швецов.

"Мы планируем, что сделка состоится в начале апреля", - добавил он.

Второй процесс, по его словам, связан с продажей полученной из ФНБ валюты Банком России на рынке, он еще будет продолжаться.

"Вторая тема, совершенно независимая от этого (от конвертации валюты из ФНБ в рубли - ИФ), очень важно, чтобы люди не думали, что мы это все зеркалируем as it is (как оно есть - ИФ). Это продажа валюты, которую мы купили у Минфина, на открытом рынке. Мы ее продаем как отклонение выручки Российской Федерации в связи с отклонением по цене на нефть Urals от $25. Эти операции будут продолжаться (. . .), зависит от этих отклонений. Остаток неиспользованный, мы объявим ближе к делу, что мы с ним делаем", - заявил первый зампред ЦБ.