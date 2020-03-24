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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

ЦБ 20 марта продал на внутреннем рынке валюту на 13,31 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России в рамках упреждающих мер продал 20 марта на внутреннем рынке валюту на 13,31 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Экономический кризис

19 марта ЦБ резко увеличил объем упреждающих продаж, до 13,7 млрд рублей.

Он с 10 марта начал продавать валюту на рынке в рамках упреждающих мер. Первые четыре дня регулятор продавал валюту на 3,6-3,7 млрд рублей ежедневно, 16 марта увеличил дневной объем продаж до 5,5 млрд рублей, 17 марта - до 5,6 млрд рублей, 18 марта - до 7,7 млрд рублей.

С 19 марта ЦБ побезал начать продавать валюту в рамках сделки по продаже Сбербанка. Эту валюту регулятор получает из Фонда национального благосостояния. В рамках этого нового механизма ЦБ будет продавать валюту при цене на нефть марки Urals ниже $25, объем продаж будет зависеть от глубины падения нефтяных цен. Эти операции будут осуществляться в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ будет следовать новому механизму продаж валюты на внутреннем рынке до 30 сентября.

Банк России ФНБ Сбербанк

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