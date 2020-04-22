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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
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Кремль выступил против бездоказательных намеков на вину Китая в пандемии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают недопустимым оперировать бездоказательными обвинениями в искусственном происхождении коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

В ходе общения с журналистами в среду он прокомментировал сообщения иностранной прессы об искусственном происхождении коронавируса: в публикациях этих изданий содержатся намеки на Китай.

"Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно, и, скорее всего, пока просто мы не обладаем достаточным количеством информации, чтобы делать какие-то заключения. В условиях дефицита научно обоснованной информации оперировать бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - сказал Песков.

На вопрос о том, помогают ли китайские партнеры российским, например, в разработке вакцины с тем, чтобы РФ также быстро могла разрешить проблему коронавируса, пресс-секретарь сообщил: "Что касается КНР, то наши специалисты находятся в постоянном контакте, происходит обмен информацией, вы знаете, что и китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям и в целом ситуация требует международного взаимодействия. С китайцами у нас очень хороший, традиционно партнерский диалог, который мы будем поддерживать".

16 апреля в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании других стран об угрозе коронавируса.

Ранее бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти Китая в том, что они скрыли информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии. С аналогичными обвинениями выступил шеф Пентагона Марк Эспер.

Распространение коронавируса по всему миру началось со вспышки заболеваемости в китайском городе Ухань в ноябре-декабре 2019 года.

Дмитрий Песков коронавирус

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