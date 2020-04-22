Итальянский отель потребовал от Минздрава Китая компенсацию за простой с 12 марта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отель De La Poste на горнолыжном курорте Кортина-д"Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд на Минздрав Китая и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за пандемии, пишет Libro Quotidiano.

Francesca, my Italian wife, just told me she'd read a hotel in Cortina, Italy, Hotel de la Poste, is starting legal action against China re #coronavirus. Might there be a number of civil actions? No idea how they could bring a country of 1,4 billion to account? @Hotel_News_Now pic.twitter.com/aujYKqdpga — Terence Baker (@terencebakerhnn) April 22, 2020

Иск подан в суд Беллуно. Истец считает, что министерство не уведомило должным образом ВОЗ о новом контагиозном коронавирусе, который стал причиной многих смертей в ноябре-декабре 2019 года. Также чиновникам вменяют то, что они опоздали с проверкой пассажиров, вылетающих из Китая за границу.

Отель, который готовился принять гостей Кубка мира по горнолыжному спорту в конце марта, закрылся из-за коронавируса 12 марта, в разгар горнолыжного сезона. С тех пор компания была вынуждена уволить всех сотрудников и расторгнуть все контракты с поставщиками, как и другие гостиницы Кортина-д"Ампеццо.

Меру ответственности для ответчика должен установить суд.

22 апреля в суд на правительство Китая подал штат Миссури. Регион потребовал компенсации за человеческие потери и ущерб экономике, которые вызвала пандемия.

De La Poste - четырехзвездочный отель, расположенный в здании XIX века в центре города. Зимой двухместный номер в нем сдается за 200-400 евро в сутки.

Италия стала второй страной после Китая, где началось массовое заражение коронавирусом, особенно пострадал север страны. По последним данным, всего в Италии подтверждены 183 957 случаев заражения коронавирусом, 24 648 заболевших умерли. В Китае заразились 82 788 человек, умерли 4 632 заразившихся.