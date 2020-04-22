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Итальянский отель потребовал от Минздрава Китая компенсацию за простой с 12 марта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Отель De La Poste на горнолыжном курорте Кортина-д"Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд на Минздрав Китая и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за пандемии, пишет Libro Quotidiano.

Иск подан в суд Беллуно. Истец считает, что министерство не уведомило должным образом ВОЗ о новом контагиозном коронавирусе, который стал причиной многих смертей в ноябре-декабре 2019 года. Также чиновникам вменяют то, что они опоздали с проверкой пассажиров, вылетающих из Китая за границу.

Отель, который готовился принять гостей Кубка мира по горнолыжному спорту в конце марта, закрылся из-за коронавируса 12 марта, в разгар горнолыжного сезона. С тех пор компания была вынуждена уволить всех сотрудников и расторгнуть все контракты с поставщиками, как и другие гостиницы Кортина-д"Ампеццо.

Пандемия коронавируса

Меру ответственности для ответчика должен установить суд.

22 апреля в суд на правительство Китая подал штат Миссури. Регион потребовал компенсации за человеческие потери и ущерб экономике, которые вызвала пандемия.

De La Poste - четырехзвездочный отель, расположенный в здании XIX века в центре города. Зимой двухместный номер в нем сдается за 200-400 евро в сутки.

Италия стала второй страной после Китая, где началось массовое заражение коронавирусом, особенно пострадал север страны. По последним данным, всего в Италии подтверждены 183 957 случаев заражения коронавирусом, 24 648 заболевших умерли. В Китае заразились 82 788 человек, умерли 4 632 заразившихся.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Хроника 09 января – 22 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Италия Венето Китай Минздрав коронвирус Кортина-д’Ампеццо De La Poste Альпы

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