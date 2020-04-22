Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который пропал в марте, нашли мертвым в квартире в Ялте, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В крымском управлении СКР, не называя имени умершего, сказали, что житель Москвы найден мертвым в арендованной квартире. Признаков насильственной смерти на теле, по предварительным данным, не обнаружено. Раньше полиция объявила его в розыск. В Ялту он прибыл из Краснодарского края на такси и перестал выходить на связь.

Дочь Ошарина ранее в среду подтвердила информацию об исчезновении отца в соцсетях. Оказалось, что в последний раз его видели 26 марта в Ялте.

Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры города в 2018 году.