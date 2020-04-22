Источник назвал возможную причину смерти замглавы департамента культуры Москвы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Причиной смерти в Ялте московского чиновника Леонида Ошарина, по предварительным данным, стало самоубийство, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На теле Ошарина обнаружены травмы, характерные при совершении суицида. Окончательные выводы можно будет сделать по результатам экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тело 47-летнего Ошарина было обнаружено в ванной комнате собственником квартиры после того, как Ошарин на протяжении нескольких дней не выходил с ним на связь.

"При заключении договора об аренде Ошарин не предъявил документов, заверив, что предоставит их позже. Владелец жилья знал его только по имени", - добавил источник.

Как сообщалось, тело замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, пропавшего еще в марте, нашли в среду в Ялте в арендованной квартире. По факту инцидента региональный главк СКР проводит проверку, в том числе устанавливает обстоятельства смерти, события, ей предшествующие, маршрут передвижения чиновника и его контакты. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти.

По данным полиции, Ошарин прибыл в Крым из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил.

Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя столичного департамента культуры в 2018 году.