В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дочь заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина подтвердила в соцсетях, что он пропал.

"Дорогие друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве", - написала Анастасия Ошарина в среду на своей странице в фейсбуке, разместив ссылку на соответствующую публикацию.

На странице добровольческого поискового спасательного отряда "МоскваСпас" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что 47-летний Ошарин пропал 26 марта, его ищут в Ялте.

В пресс-службе МВД по Крыму агентству "Интерфакс" подтвердили, что в Ялте полицейские устанавливают местонахождение гражданина 1973 года рождения, "который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил". Его персональные данные официально не озвучиваются.

По информации сайта правительства Москвы, Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры города в 2018 году.