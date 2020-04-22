Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге заразились коронавирусом, сообщил заведующий отделением Дмитрий Пташников в инстаграме в среду.

"В нашем отделении 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. Да, вы не ослышались: все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары", - уточнил он.

"Я так же, как и все, заболел. У меня положительный COVID. Обошлось без пневмонии, несколько дней протемпературил, но на сегодняшний день состояние, вроде, приличное. К сожалению, никакие средства защиты не сработали, даже самые современные, так как мы закрыты в одном помещении с больными", - добавил Пташников.

Врач отметил, что поначалу подозревал у себя обыкновенный грипп. Он призвал внимательнее относиться к своему здоровью на фоне пандемии.

"Мы продолжаем работать. Как наши пациенты, так и пациенты-сотрудники выздоравливают. Это такой парадокс: мы продолжаем работать, находясь на больничных, но в условиях карантина никто не может прийти извне, как никто и не может уйти отсюда", - отметил Пташников.

По данным на 20 апреля, в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находился 131 медработник с подтвержденным COVID-19, трое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось, в начале апреля врачи Покровской больницы, принимавшей больных с пневмонией, пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. В тот же день городские власти пояснили, что работающим с пневмонией не нужны противочумные костюмы, а масками и перчатками персонал обеспечен.

7 апреля в Покровской больнице подтвердилось шесть случаев COVID-19, учреждению выдали тысячу противочумных костюмов. Три отделения больницы закрылись на карантин. Через неделю больница прекратила прием новых пациентов из-за нехватки коек.