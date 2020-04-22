У десятков сотрудников больницы в Люберцах выявили коронавирус
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - У 60 сотрудников Люберецкой больницы выявлено заражение коронавирусом COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"По имеющейся информации из 2 900 сотрудников больницы (в Люберцах - ИФ), у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что установлен круг контактных людей. Все они находятся под медицинским наблюдением.
Больничный корпус закрыт на полную дезинфекцию.