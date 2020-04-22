В Думе понадеялись, что "Северный поток 2" перестал быть "занозой" для США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Блокирование строительства газопровода "Северный поток 2" вряд ли является на сегодня приоритетом для США, тем более с учетом новых вызовов, на которые пытаются совместно ответить Вашингтон и Москва. Об этом заявил журналистам председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

"Мне кажется даже чисто экономически блокирование возможности достройки для Америки сейчас не очень актуально - у них столько проблем, которые надо преодолеть. А любые проблемы преодолевать лучше сообща. И заниматься этой занозой для них - не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический? Я думаю, было бы правильно, если бы Америка отказалась от этих неэффективных, неправильных санкций", - сказал российский депутат.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено в декабре прошлого года из-за санкций США. И, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

"Технически и технологически у нас есть возможность достройки - с помощью того же судна "Академик Черский". Возможно, потребуется какая-то доработка этого судна", - добавил Завальный.

"Надо просто достроить этот газопровод. Он больше будет работать на будущее, чем на настоящее. Тем более что мы очень хорошо конфликт с Украиной преодолели и имеем возможность работать в ближайший пятилетний период. Актуальность этого вопроса не такая уже очевидная. Пандемия внесла свои условия спроса на энергоресурсы. Сейчас будет такая низкая цена на энергоресурсы складываться за счет избытка предложения. Насколько сейчас для Америки актуален вопрос поставки СПГ в Европу на фоне этих низких цен? Просто нерентабельно - экономически невыгодно поставлять его", - добавил Завальный.

Он напомнил, что СПГ в Европу может поставлять любой поставщик - не только США, но и Катар, и российский завод "Ямал СПГ". "Для американского СПГ больше конкурентом является не газопровод "Северный поток 2", а тот же газ с "Ямала СПГ". В прошлом году американцы поставили (в Европу - ИФ) порядка 15 млрд кубов газа, российский (сжиженный - ИФ) газ - 16 млрд кубов. Он оказался более конкурентный, чем газ из Америки", - заметил он.