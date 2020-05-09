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Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь в акватории германского порта Мукран

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" завершил переход от Балтийска в территориальные воды Германии и встал на якорную стоянку в акватории порта Мукран, свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.

От берегов России корабль ушел 7 мая. По неофициальным данным, судно, стоявшее на рейде Балтийска несколько дней, провело заправку топливом и водой, пополнило запасы продовольствия и приняло дополнительных моряков в экипаж.

В момент отхода от Балтийска в качестве цели своего перехода судно указало германский порт Мукран, хотя часто судно, к передвижениям которого приковано внимание журналистов, указывало произвольные точки назначения. В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2". Там же ошвартована российская самоходная трубоукладочная баржа "Фортуна".

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Обогнув Африку с юга (не воспользовавшись Суэцким каналом) судно прибыло в Калининградскую область. Во время перехода через Северное и Балтийское моря "Академика" до Балтийска сопровождало военное судно - спасательный буксир СБ-123.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, проект "Северный поток 2" будет завершен российской стороной.

В опубликованном на прошлой неделе отчете по МСФО "Газпром" написал, что "ведется работа по различным вариантам завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию".

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Газпром Академик Черский

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