Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы с вами такая страна, мы даже не страна, мы два континента, и у нас единого не может быть (плато - ИФ). Единого эпидемического процесса, единой интенсивности и даже в каждом регионе наверняка есть свои особенности. Потому что и климат, и национальные (особенности - ИФ), и интеллектуальный и индустриальный потенциал того или иного региона - все это накладывает свой отпечаток", - сказал Онищенко в эфире программы "Док-ток" Первого канала.

По его мнению, ослабление режима самоизоляции в некоторых регионах оправдано и не приведет к распространению коронавируса. Бывший главный санитарный врач РФ допускает, например, возможность открытия парикмахерских и салонов красоты в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

"Я считаю, что это вполне возможный вариант... Я зашел не толпой в салон, я зашел в маске, меня стрижет мастер в маске и все нормально", - сказал Онищенко, отметив, что мастера перед работой необходимо обследовать.

По состоянию на среду, в России выявлено 57 999 случаев COVID-19, умерли 513 человек, выздоровели 4420 пациентов. Больше всего заболевших в Москве: там подтвержден 31 981 случай заражения, за сутки это число увеличилось на 2 548. С начала эпидемии в столице вылечились 2 267 пациентов, 288 скончались. Столичный оперштаб накануне заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве.