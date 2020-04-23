Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы с вами такая страна, мы даже не страна, мы два континента, и у нас единого не может быть (плато - ИФ). Единого эпидемического процесса, единой интенсивности и даже в каждом регионе наверняка есть свои особенности. Потому что и климат, и национальные (особенности - ИФ), и интеллектуальный и индустриальный потенциал того или иного региона - все это накладывает свой отпечаток", - сказал Онищенко в эфире программы "Док-ток" Первого канала.

По его мнению, ослабление режима самоизоляции в некоторых регионах оправдано и не приведет к распространению коронавируса. Бывший главный санитарный врач РФ допускает, например, возможность открытия парикмахерских и салонов красоты в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

"Я считаю, что это вполне возможный вариант... Я зашел не толпой в салон, я зашел в маске, меня стрижет мастер в маске и все нормально", - сказал Онищенко, отметив, что мастера перед работой необходимо обследовать.

По состоянию на среду, в России выявлено 57 999 случаев COVID-19, умерли 513 человек, выздоровели 4420 пациентов. Больше всего заболевших в Москве: там подтвержден 31 981 случай заражения, за сутки это число увеличилось на 2 548. С начала эпидемии в столице вылечились 2 267 пациентов, 288 скончались. Столичный оперштаб накануне заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Россия Геннадий Онищенко Коронавирус

Новости по теме

Новости

Зампред СКР Сорочкин досрочно освобожден от должности

У десятков сотрудников больницы в Люберцах выявили коронавирус

У десятков сотрудников больницы в Люберцах выявили коронавирус
Экономический кризис

Роскомнадзор приостановил плановое наблюдение за СМИ до конца июня

Роскомнадзор приостановил плановое наблюдение за СМИ до конца июня

Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на поезд

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков

Более 20 регионов РФ подали заявки на внедрение системы выдачи цифровых пропусков

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Суд отказался рассмотреть протокол по самоизоляции, составленный по КоАП Москвы

Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');