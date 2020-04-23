Белоусов предложил скорректировать схему реструктуризации долгов малого бизнеса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Программу реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса нужно скорректировать, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он сказал это на совещании президента с руководителями крупнейших российских банков.

"Вторая программа, так называемая программа 1/3, 1/3 и 1/3 - это перенос срока уплаты долга на 6 месяцев и уплаты заемщиками одной трети ставки с возможностью ее капитализации. В программе формально участвует 12 банков, но реально работает пока только три банка. Прежде всего это ВТБ, Сбербанк и МСП банк. Эта программа в отличие от первой (кредитные каникулы для граждан. - ИФ.) идет откровенно слабо", - сказал Белоусов.

По его словам, на 21 апреля поступило заявок всего на 3,8 млрд рублей - в основном это заявки ВТБ - то есть это около 0,5% портфеля советующих заемщиков. Одобрена выдача всего на 3 млрд рублей.

Чиновники видят две причины низкой активности бизнеса. Во-первых, программа дублирует кредитные каникулы, и, во-вторых, бнкам эта программа не выгодна, поэтому они предлагают клиентам, как правило, тем, кто не попадает под кредитные каникулы, свои кредитные продукты по реструктуризации, сказал Белоусов.

"Программа "1/3, 1/3, 1/3" - она идет действительно слабо. Она совсем не радует, и я здесь полностью солидарна с Андреем Рэмовичем и с оценкой, почему эта программа не идет. И надо будет нам совместными усилиями ее достроить, для того, чтобы этот инструмент работал, и для того, чтобы банки его применяли", - согласилась председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Программа "1/3 - 1/3 - 1/3" была утверждена правительством в начале апреля. Она предусматривает отсрочку уплаты кредита на полгода и деление процентных платежей на три равные части. Предприятиям МСП, заключившим с банком до 1 апреля 2020 года кредитный договор на любые цели, предоставляется отсрочка уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, одна треть будет уплачиваться заемщиком, с возможностью переноса платежа на более поздний срок, после 1 октября 2020 года.

Субсидированием смогут воспользоваться компании, включенные в перечень предприятий МСП, которые пострадали от коронавируса.