Крупный бизнес пришел к государству за реструктуризацией долгов. Обобщение

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Коронавирусный" кризис российской экономики перешел в свою очередную неизбежную фазу - вслед за физлицами и МСП перед необходимостью реструктурировать долги оказались крупнейшие компании.

Часть из них временно лишилась бизнеса из-за ограничений, вызванных борьбой с пандемией, как транспортные операторы, часть - столкнулась с жесточайшей проблемой неплатежей, как энергетики.

Впервые крупный бизнес пришел к государству за рефинансированием долга в кризис 2008-2009 годов. Тогда проблема усугублялась тем, что частные холдинги, финансируя свою экспансию (в том числе - зарубежную), активно занимали у иностранных банков под залог российских активов, и "кредитное сжатие" вкупе с серией марджин коллов поставили перед государством вопрос: готово ли оно смириться с тем, что крупные пакеты акций ведущих компаний страны перейдут под контроль банкиров в Нью-Йорке и Лондоне.

В итоге, чтобы не оставить системообразующие компании и банки один на один с западными кредиторами, правительство пошло на беспрецедентный шаг: в рамках антикризисных мер ЦБ выделил $50 млрд для распределения через ВЭБ в целях рефинансирования зарубежных займов.

Такие кредиты привлекли, например, "РусАл" (заложивший в иностранных банках акции "Норникеля") и "Альфа-Групп" (та спасала свой пакет в "Вымпелкоме"). Когда на фоне девальвации рубля в 2014-2015 годах ряд компаний столкнулись с проблемами в обслуживании долга, правительство обновило список системообразующих предприятий и запустило работу по их заявкам на кредиты и госгарантии.

Заявление Белоусова и Набиуллиной о помощи крупным компаниям

О том, что на фоне кризисных явлений в экономике в связи с эпидемией коронавируса крупные компании вновь нуждаются в помощи для рефинансирования долга, заявили в четверг на совещании у президента Владимира Путина первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Белоусов сообщил, что со следующей недели будет запущен механизм индивидуальной поддержки системообразующих предприятий. "Со следующей недели помимо программы кредитования оборотных средств для крупных системообразующих предприятий запускается механизм индивидуальной поддержки системообразующей компании, такой, как действовал в 2008 году и в 2015 году", - сказал Белоусов.

"Предварительно в шорт-листе у нас сейчас около 25 компаний, из них 11 компаний из транспорта, 8 из промышленности и 6 из энергетики", - добавил первый зампред правительства.

"Портфель обязательств, требующих реструктуризации, составляет почти 200 млрд рублей. Будем им оказывать содействие вместе с банками, но в индивидуальном режиме", - подчеркнул Белоусов.

Его поддержала глава ЦБ, намекнув на возможные объявления по этой теме в ближайшее время. "Мы уже видим, что в последние недели возрастает необходимость в реструктуризации по кредитам крупным предприятиям. И здесь нужны будут, действительно, дополнительные механизмы", - сказала она.

В пятницу, 24 апреля, состоится заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, по его итогам состоится пресс-конференция Набиуллиной (сейчас еженедельные брифинги посвящены не только ДКП, но и антикризисным мерам регулятора).