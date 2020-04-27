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Мишустин поручил подготовить к вечеру поправки об упрощении лицензирования для малого бизнеса

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до конца рабочего дня 27 апреля подготовить законопроект, облегчающий лицензирование для малого и среднего бизнеса. Также он предложил увеличить с 60 до 180 дней сроки погашения административных штрафов для таких предприятий.

Экономический кризис

"Практика показала, что кроме финансовой поддержки, необходимы и дополнительные решения, в том числе по снятию барьеров. Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом". Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц. Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней", - сказал он.

Поручение по поправкам адресовано Минэкономразвития и другим профильным ведомствам. Внести в правительство готовые поправки они должны до 19:00 понедельника. Мишустин уточнил, что речь идет о сводном законопроекте. Правительство должно будет рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы оперативно внести в Госдуму.

Михаил Мишустин правительство Минэкономразвития коронавирус

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