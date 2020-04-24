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Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом РФ Владимиром Путиным, будет действовать еще неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении еще есть, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим, поэтому неделя еще впереди есть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшие дни обращения Путина к россиянам по вопросу о продлении сроков самоизоляции.

Ранее стало известно, что жесткий пропускной режим, введенный в Москве, будет продлен до 1 мая.

Владимир Путин Дмитрий Песков коронавирус

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