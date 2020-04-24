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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
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В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нет поводов для смягчения карантинных мер в Москве на майские праздники нет, заявил "Интерфаксу" министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Он объяснил, что продолжается ежедневный прирост заболеваемости.

Пандемия коронавируса

"Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций - это как раз молодежь", - заявил чиновник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 24 апреля на брифинге, что Владимир Путин в течение ближайшей недели решит, будет ли продлевать режим самоизоляции и нерабочих дней, который был введен президентскими указами до 30 апреля. Ранее Путин дал губернаторам право принимать собственные решения по карантинным мерам, ориентируясь по ситуации в их регионах.

23 апреля мэр Сергей Собянин заявил "России 24", что в городе проблема заболеваемости коронавирусом продолжает нарастать, хотя и не носит драматического характера. Он отметил, что москвичи в целом ведут себя ответственно, ужесточать ограничения нет смысла, введенная пропускная система и самоизоляция - оптимальны. Он добавил, что не видит необходимости "вводить войска на улицы", как это происходило в других крупных городах мира.

Мэр также высказал убежденность, что москвичам нельзя разрешить гулять с детьми, иначе они непременно будут контактировать с соседями и это приведет к новым заражениям, "мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии".

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 24 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Главконтроль Евгений Данчиков коронавирус Дмитрий Песков Владимир Путин

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