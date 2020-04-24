В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Нет поводов для смягчения карантинных мер в Москве на майские праздники нет, заявил "Интерфаксу" министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Он объяснил, что продолжается ежедневный прирост заболеваемости.

"Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций - это как раз молодежь", - заявил чиновник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 24 апреля на брифинге, что Владимир Путин в течение ближайшей недели решит, будет ли продлевать режим самоизоляции и нерабочих дней, который был введен президентскими указами до 30 апреля. Ранее Путин дал губернаторам право принимать собственные решения по карантинным мерам, ориентируясь по ситуации в их регионах.

23 апреля мэр Сергей Собянин заявил "России 24", что в городе проблема заболеваемости коронавирусом продолжает нарастать, хотя и не носит драматического характера. Он отметил, что москвичи в целом ведут себя ответственно, ужесточать ограничения нет смысла, введенная пропускная система и самоизоляция - оптимальны. Он добавил, что не видит необходимости "вводить войска на улицы", как это происходило в других крупных городах мира.

Мэр также высказал убежденность, что москвичам нельзя разрешить гулять с детьми, иначе они непременно будут контактировать с соседями и это приведет к новым заражениям, "мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии".