Матвиенко призвала россиян не ждать быстрого снятия "коронавирусных" запретов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения по коронавирусу будут сниматься поэтапно и не быстро, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ограничительные меры будут поэтапно сниматься, но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, власти не заинтересованы в том, чтобы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо. "Мы были вынуждены принять ограничительные меры, которые очень не нравятся людям. И мне не нравятся, и вам, наверное, не нравятся. Действительно, очень тяжело", - признала спикер СФ.

Тем не менее Матвиенко назвала "коронавирусные" ограничения "очень правильным и своевременным решением". "Это единственное условие во многом, которое позволяет не допустить резкого роста количества заболевших, тем самым обеспечить нормальное медицинское обслуживание граждан и не допустить более широкого распространения коронавируса", - отметила она.

По ее словам, отмена ограничений произойдет, как только позволит ситуация. Решения будут приниматься осмысленно, на основе рекомендаций специалистов, сказала спикер СФ.

Она также отметила, что на сегодня нет никакой необходимости вносить поправки в бюджет, как нет и предложений по корректировке мер социальной защиты граждан - все они будут в полной мере сохранены.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что режим самоизоляции, объявленный в стране Владимиром Путиным, будет действовать еще неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении еще есть.

В свою очередь, министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков сказал "Интерфаксу", что в настоящее время поводов для смягчения карантинных мер в Москве на майские праздники нет. Чиновник объяснил это продолжающимся ежедневным приростом заболеваемости коронавирусом в столице.