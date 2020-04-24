Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Роспотребнадзор счел невозможным ослабить ограничения по COVID-19 на майские праздники

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что на майские праздники нельзя ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

"Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, - это очевидно", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.

"И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", - отметила она.

Ранее в пятницу министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил "Интерфаксу", что поводов смягчать "коронавирусные" ограничения в столице на майские праздники нет, так как ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом продолжается.

"Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекцией - это как раз молодежь", - подчеркнул чиновник.

Хроника 09 января – 24 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости

Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Пандемия коронавируса

Собянин попросил Мишустина направить студентов-медиков на борьбу с коронавирусом

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

В Кремле прокомментировали прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции

Путин в течение недели объявит, стоит ли ожидать в РФ продления режима самоизоляции
Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны

Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');