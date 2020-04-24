Роспотребнадзор счел невозможным ослабить ограничения по COVID-19 на майские праздники

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что на майские праздники нельзя ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

"Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы нарушать те требования, которые есть, - это очевидно", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по ситуации с коронавирусом.

"И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", - отметила она.

Ранее в пятницу министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил "Интерфаксу", что поводов смягчать "коронавирусные" ограничения в столице на майские праздники нет, так как ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом продолжается.

"Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекцией - это как раз молодежь", - подчеркнул чиновник.