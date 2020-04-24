Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

По мнению главы Роспотребнадзора, двух инкубационных периодов мало и необходим третий

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Для борьбы с коронавирусом мало соблюдать ограничительные меры в течение двух инкубационных периодов, для борьбы необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", - сказала Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Она отметила, что нужен как минимум третий инкубационный период, "нужно очень четко соблюдать те меры, которые предписаны".

По ее словам, при соблюдении всех мер, "мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли".

Она отметила, что россияне не смогут жить, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции - иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

Смягчение мер против коронавируса должно быть поэтапным

Снятие ограничительных мер против распространения коронавируса должно быть постепенным, одномоментного снятия всех ограничений не будет, заявила Попова.

"Если сегодня мы будем соблюдать все требования, которые предписаны, то можно планировать и смягчение режима ограничительных мер. Разные страны идут разными алгоритмами. Но в любом случае это, безусловно, этапность, невозможно все сделать в один момент. Это должны быть разные этапы с разной системой ограничений на разных уровнях", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами в пятницу.

Переход от фазы к фазе, по ее словам, обеспечат увеличение тестирования, изучение иммунитета и контроль заболеваемости и летальности.

"В ближайшее время нельзя говорить, что мы откажемся ото всех ограничительных мер. Любая ошибка на этих этапах может вернуть нас в точку, с которой мы начали свое движение. Если мы не уговорим граждан соблюдать ограничения на том или ином этапе, мы вернемся назад и вынуждены будем вновь принимать жесткие решения по ограничениям", - предупредила Попова.