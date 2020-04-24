Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Путин поручил правительству перенести утильсбор для автоконцернов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по переносу срока утилизационного сбора автоконцернами. Он сообщил об этом на совещании по развитию автопрома.

Экономический кризис

Ранее Минпромторг предложил перенессти на декабрь 2020 года срок уплаты утильсбора на 1-3 квартал для российских автоконцернов, заключивших специнвестконтракты (СПИК).

Путин на этом заседании заявил, что государство должно поддерживать автопром, чтобы сохранить в отрасли занятость. Он отметил, что в первые недели апреля у ряда производителей почти прекратились продажи, что создает риски снижения зарплат и сокращений рабочих мест.

Президент напомнил, что в российском автопроме работают около 300 000 человек, а кроме того, на с автозаводами связаны крупные поставщики, "и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции".

Он потребовал обеспечить стабильную работу автопрома при строгом соблюдении всех мер по профилактике коронавируса. И также потребовал "одставить плечо производителям, и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажу техники, была уверенность в надёжности этой совместной работы".

Владимир Путин коронавирус Минпромторг

Новости по теме

Новости

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

В многоэтажке в Краснодаре произошел взрыв газа

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Пандемия коронавируса

Собянин попросил Мишустина направить студентов-медиков на борьбу с коронавирусом

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за рубеж в этом году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');