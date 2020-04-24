Путин поручил правительству перенести утильсбор для автоконцернов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по переносу срока утилизационного сбора автоконцернами. Он сообщил об этом на совещании по развитию автопрома.

Ранее Минпромторг предложил перенессти на декабрь 2020 года срок уплаты утильсбора на 1-3 квартал для российских автоконцернов, заключивших специнвестконтракты (СПИК).

Путин на этом заседании заявил, что государство должно поддерживать автопром, чтобы сохранить в отрасли занятость. Он отметил, что в первые недели апреля у ряда производителей почти прекратились продажи, что создает риски снижения зарплат и сокращений рабочих мест.

Президент напомнил, что в российском автопроме работают около 300 000 человек, а кроме того, на с автозаводами связаны крупные поставщики, "и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции".

Он потребовал обеспечить стабильную работу автопрома при строгом соблюдении всех мер по профилактике коронавируса. И также потребовал "одставить плечо производителям, и, прежде всего, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих, чтобы у тех, кто поставляет комплектующие и запчасти, организует продажу техники, была уверенность в надёжности этой совместной работы".