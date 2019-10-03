Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства. Содержание документа подтвердили два человека, знакомых с его подготовкой.

В настоящее время сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л, но не более 2 л составляет 313,8 тыс. рублей.

Министерство предлагает провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 года. Предполагается, что базовые ставки останутся прежними: 20 тыс. рублей для легковых и 150 тыс. рублей для коммерческих автомобилей. Однако изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. Таким образом, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1-2 л нужно будет заплатить 178,4 тыс. рублей против текущих 84 тыс. рублей, следует из проекта постановления правительства.

Предложения Минпромторга уже учтены в проекте федерального бюджета. В 2020 году доходы от утилизационного сбора на выпускаемые в России машины с учетом новой индексации ожидаются в размере 338,4 млрд рублей (204,2 млрд руб. в 2019 г.), на ввозимые автомобили - 77,3 млрд рублей (54 млрд рублей в 2019 году), указано в пояснительной записке к проекту бюджета.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минпромторг направил в правительство РФ предложение по повышению с 1 января 2020 года ставок утилизационного сбора на автомобили в среднем на 80%. По данным издания, министерство предлагает индексацию для сохранения барьера для импорта автомобилей после очередного, последнего, снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ, которое произошло в сентябре. Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

В Минпромторге в сентябре уточнили, что обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта. В министерстве заявили, что доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%.

До 2012 года, когда Россия еще не вступила в ВТО, власти защищали автопром заградительными ввозными пошлинами на легковые автомобили на уровне 30-35% стоимости машин. Затем по договоренности с ВТО пошлины начали поэтапно снижаться. На легковые автомобили они к сентябрю нынешнего года сократились вдвое.

РФ с 10 сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%, что стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.

Россия присоединилась к ВТО 22 августа 2012 года. Максимальные переходные периоды для снижения пошлин на импорт несельскохозяйственной продукции - семь лет - были установлены для автомобилей и гражданской авиатехники. Ввозная пошлина на новые легковые автомобили сразу после присоединения была установлена на уровне 25% с последующим постепенным снижением до 15% в 2019 году.