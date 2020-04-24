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Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит российского бюджета в 2020 году может составить 6% ВВП, сокращаются нефтегазовые доходы, увеличиваются расходы на антикризисные меры, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

По ее словам, проводимая ранее "очень острожная, взвешенная макроэкономическая политика" позволила государству накопить запасы, в том числе Фонд национального благосостояния и "такие же буферы есть в финансовой системе".

"Это позволит поддержать и социальные расходы, расходы бюджета в условиях такого серьезного падения доходов", - подчеркнула она.

Ранее в апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Затем он сказал, что в ФНБ к концу года останется около 7 трлн рублей.

Аналитики Deutsche Bank подсчитали, что ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года, если цена нефти марки Urals сохранится на уровне $15 за баррель.

Банк России ФНБ Минфин Эльвира Набиуллина Антон Силуанов коронавирус

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